شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدن جديدة تشن حملات أمنية لغلق أنشطة مخالفة وإزالة مخالفات بناء وإشغالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم شن حملات لغلق أنشطة مخالفة وإزالة مخالفات بناء وتعديات وإشغالات، بمدن دمياط الجديدة، والساحل الشمالي الغربي، وبدر، والشيخ زايد، والسادات، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق.

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة جهود إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة، للحفاظ على المظهر الحضاري، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لمسئولي أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

وفي هذا الإطار، قال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه تم تنفيذ 4 قرارات غلق لمحال تعمل بدون ترخيص ومتعدية على خط التنظيم وورش صيانة لسيارات بالأحياء السكنية، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة التعمير.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم فصل المرافق (مياه - كهرباء)، ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الجهاز واستكمال الإجراءات القانونية طبقا للقواعد المنظمة ففي هذا الشأن.

وتابع المهندس حسام الدين عبده محمد، رئيس جهاز القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، تنفيذ حملات إزالة لإشغالات وتعديات على الأراضي تحت ولاية الجهاز بمنطقة باب البحر بمطروح، ومنطقة مدخل براني بغرب مطروح، وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة من مديرية أمن مطروح ومشاركة قسم شرطة مركز ومدينة براني.

وأضاف المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شن حملة مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة، استهدفت الحي الخامس وأسفرت عن إزالة الأكشاك العشوائية، وفروشات الباعة الجائلين، والمعدات التي تحتل الأرصفة بشكل غير قانوني.

وأشارت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه تم تنفيذ حملات لرصد المخالفات بالمدينة، أسفرت عن إزالة بناء روف مخالف بالقطعة ٦٨ الحي السابع مج ٢، وإزالة حوائط بدروم مخالف بالقطعة رقم ٦٦ الحي ١٠ مج ١، وإزالة زيادة في النسبة البنائية لغرف السطح للقطعة رقم ١٦ المستثمر الصغير، كما اسفرت عن رصد مخالفات تحويل البدروم إلى سكني للقطع (٤٩ ح٧ مج ٢ - ق١١٨ ح٩ مج٤- ق ١٠٦c بيت الوطن)، وتم إيقاف الأعمال وسحب المعدات بواسطة إدارة الأمن والقطاع المختص.

كما تم شن حملة على الأسواق المخالفة التي تعمل بدون ترخيص ورفع جميع الإشغالات الموجودة، والتحفظ على المضبوطات بمخازن الجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز مدينة السادات، أنه بالتعاون مع شرطة التعمير، تم إيقاف أعمال بناء مخالفة وإزالتها فورا بقطعة ٢٣١ بالشريط المميز، وتضمنت المخالفة محاولة إضافة دور كامل إلى العقار بدون ترخيص، مما شكل خطرًا على سلامة المبنى والمواطنين.