الاقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الخميس، 09 يناير 2025 10:50 ص

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس،  نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 29881 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 36966 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.  0.34% ليصل إلى مستوى 13148 نقطة.


كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 8353 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 11462 نقطة.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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