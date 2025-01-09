شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار فى مصر اليوم الخميس 9-1- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضار في مصر اليوم الخميس 9-1- 2025 استقرار ملحوظ لمعظم الخضروات تبعا لوفرة المعروض، وفقا لبيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور للجملة.

وفي ما يلي أهم المعلومات عن الخضروات في مصر وأسعارها في السوق المصري، حيث يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

واستقر متوسط سعر كيلو البطاطس في سوق العبور وفقا لسوق الجملة من 5.5 إلى 12.5 جنيها، ومتوسط سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو الكوسة من 12 إلى 18 جنيها.

وسجل سعر كيلو القلقاس من 15 إلى 17 جنيها، واستقر سعر كيلو البصل الأبيض من 7.5 إلى 13.5 وتراجع سعر كيلو البصل الأحمر ما بين 9 إلى 11 جنيها.

ووفقا لأرقام سوق الجملة، فقد استقر سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 5 إلى 9 جنيهات، وسعر كيلو الجزر ليسجل من 3 إلى 5 جنيهات واستقر سعر كيلو الباذنجان البلدى ما بين 9 إلى 13 جنيها، وسعر كيلو الملوخية إلى ما بين 7 إلى 9 جنيها بالجملة.