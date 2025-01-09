شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس فى الامارات.. عيار 18 بـ239.75 درهم والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الخميس 9-1-2025 فى الامارات حيث سجل عيار 24 سجل 322.00 درهم، ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الامارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدرهم الاماراتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 9-1-2025

عيار 24 سجل 322.00 درهم

عيار 22 سجل 298.00درهم

عيار 21 سجل 288.50درهم

عيار 14 سجل 190.25درهم

عيار 18 سجل 239.75 درهم

عيار 12 سجل 163.25درهم

الاونصة سجلت 10015.25درهم

الجنيه الذهب سجل 2308.00درهم

الأونصة بالدولار سجلت 2665.46دولار



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



