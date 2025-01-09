شكرا لقرائتكم خبر عن (آسيا- بوتاس) الصينية تخطط لإقامة مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زينج يوي، نائب رئيس شركة (آسيا- بوتاس) الصينية، لبحث إقامة مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في مصر، بحضور اللواء أشرف عطية، مستشار الشركة في مصر، وياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة.

وتستهدف الشركة ضخ استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار في المرحلة الأولى لاستكشاف واستخراج 2 مليون طن من الفوسفات سنوياً وتحويلها إلى أسمدة فوسفاتية وتصدير 100% من الإنتاج إلى الأسواق المجاورة، على أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية لكل مراحل المشروع من 7 إلى 10 مليارات دولار، وأن تبلغ الطاقة الإنتاجية النهائية للمشروع 10 ملايين طن من الفوسفات.

وتخطط الشركة لإقامة المُجمع الصناعي واستخراج الفوسفات في المنطقة الممتدة من غرب مدينة إسنا بمحافظة الأقصر شمالاً حتى مدينة السباعية بمحافظة أسوان جنوباً، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال عام ونصف من بدء الإنشاءات ويتم التصدير عبر ميناء سفاجا.

وأكد حسام هيبة أحقية الشركة بالحصول على العديد من الحوافز الاستثمارية، حيث تتفق استراتيجتها الاستثمارية مع خطط التنمية المستدامة لمصر، حيث ستقوم الشركة بتوطين تكنولوجيا مُتقدمة في مجال الاستخراج والتصنيع، وتخطط لتوفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة في المرحلة الأولى للمشروع، وسيتم توجيه كامل الإنتاج للتصدير وزيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي، كما أن الشركة تضع المسؤولية المُجتمعية ضمن أولوياتها، حيث قامت في استثماراتها العالمية السابقة بضخ استثمارات كبيرة في البيئة المحيطة بالمشروع في قطاعات التعليم والبنية التحتية والإنتاج الزراعي.

وأكد زينج يوي، نائب رئيس شركة (آسيا- بوتاس) تزايد اهتمام العديد من المؤسسات الصينية بعقد شراكات استثمارية مع الجانب المصري، وضخ استثمارات مرتفعة القيمة المُضافة في بيئة استثمارية جاذبة مثل السوق المصري، مشيراً إلى أن الشركة تخطط للشراكة مع مشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء المخطط تشغيلها في مصر خلال السنوات المُقبلة لتوفير إمدادات الطاقة للمجمع الصناعي الخاص بالشركة مما يحقق استراتيجية الشركة لإنتاج أسمدة صديقة للبيئة.