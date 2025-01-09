شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل أكبر محطة رياح في أفريقيا بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، عن بدء عمليات الإنتاج بقدرة 306 ميجاوات من محطة الرياح الموسعة الجديدة بقدرة 650 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) بمنطقة رأس غارب في مصر، وذلك قبل أربعة أشهر قبل الموعد المحدد للتشغيل وبتجاوز المستهدف التعاقدي بمقدار 56 ميجاوات.

ويتكون تحالف .Red Sea Wind Energy S.A.E من شركة ENGIE (فرنسا) بنسبة (35) وأوراسكوم Eurus بنسبة (20%)، وشركة Toyota Tsusho Corporation للإنشاءات بنسبة (25%) وشركة Energy Holdings Corporation بنسبة (20)، ويتم تطوير المشروع على أساس نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لمدة 25 عاماً، كما تقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بأعمال الإنشاءات المدنية والكهربائية لمحطة الرياح، وفق بيان للبورصة المصرية.

ونجح التحالف في تحقيق الإغلاق المالي للتوسعة بقدرة 150 ميجاوات، ما يرفع القدرة الإجمالية للمشروع إلى 650 ميجاوات، يتم تمويل هذه المرحلة الجديدة من قبل نفس الجهات الممولة للمشروع الأصلي بقدرة البالغة 500 ميجاوات، وسيتم تمويل المشروع من قبل بنك اليابان للمؤسسة الدولية (JBIC) بالتنسيق مع شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك نورينشوكين، وسوسيتيه جنرال إس إيه، تحت تغطية نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار (NEXI)، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD)، وسيكون بنك HSBC Egypt بمثابة بنك رأس المال العامل ووكيل الضمان المحلي.

مع بدء تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 306 ميجاوات، سوف يتم استكمال تشغيل باقي القدرة الإنتاجية للمحطة وتوصيلها تدريجياً بالشبكة الوطنية بحلول الربع الثالث من عام 2025، مما يجعل المشروع أكبر محطة رياح تشغيلية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وستنتج محطة الرياح التي تبلغ قدرتها 650 ميجاوات طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل، كما ستقلل من الانبعاثات الكربونية بنحو 1.3 مليون طن سنوياً.

ومن المقرر أن يزيد هذا المشروع من إجمالي قدرة إنتاج طاقة الرياح للتحالف في مصر إلى 912.5 ميجاوات بالإضافة إلى ذلك، بدأ التحالف بأعمال دراسات لتطوير محطة رياح جديدة بقدرة 1 جيجاوات في مصر على قطعة أرض تم تخصيصها للتحالف.