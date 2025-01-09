شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء تام فى حركة العملة.. سعر الدولار اليوم مستهل تداولات الخميس والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تطورات سعر الدولار في مصر اليوم الخميس عقب هبوط ملحوظ بختام التداولات أمس الأربعاء، وسجل بيع الدولار والشراء في البنوك حالة من الهدوء التام في مستهل تداولات اليوم.

هبوط سعر الدولار في مصر جاء على خلفية دخول استثمارات جديدة في القطاع المصرفي عبر أدوات الدين المختلفة، وفي ما يلي سعر الدولار في السوق المصري وفق أحدث تحديثات في أسعار العملات.

فيما يلى بيانات سعر الدولار في مصر وفق أخر تحديثات منشورة على موقع البنوك المصرية.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.