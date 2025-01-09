شكرا لقرائتكم خبر عن مع استحقاق الشهادات البنكية.. كيف تطور سعر الذهب اليوم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

يراقب سوق الذهب في مصر، بدأت عمليات استحقاق الشهادات البنكية والتي حتى الآن لم تظهر خروج سيولة نقدية كبيرة من القطاع البنكي، حيث لجأ العديد من الأفراد إلى إعادة الاستثمار في الشهادات بدلا من نقل السيولة النقدية إلى استثمار آخر، ولم يستجب سعر الذهب في مصر لتطورات استحقاق السيولة النقدية للشهادات البنكية ذات العائد 23 و27%.

سعر الذهب في مصر اليوم :

عيار 24 يسجل 4304 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3765 جنيها.

عيار 18 يسجل 3227 جنيها.

الجنيه الذهب 30120 جنيها.

تأثير سعر الصرف على الذهب

لا يزال عدم اليقين قائم في الأسواق المحلية فيما يتعلق بمستقبل سعر الصرف إلا أن التحركات المعتدلة لسعر الصرف وانتهاء القفزات المفاجئة واختفاء وجود سعرين يساعد الأسواق على الهدوء والاستقرار بشكل كبير وهو ما ينعكس على تحركات سعر الذهب المحلي.

بالإضافة إلى هذا هناك حالة من القلق والترقب تسيطر على الأسواق لمعرفة المسار المنتظر خلال العام 2025 لحركة الفائدة الأميركية، بعد تقارير تفيد بتغير اتجاه الفيدرالي الأميركي من خفضين للفائدة إلى خفض واحد فقط، الأمر الذي سيكون له تداعيات سلبية على الذهب في مصر، الأمر الذي قد يغير من توقعات سعر الذهب بمصر.