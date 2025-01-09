شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: تراجع التضخم السنوى ديسمبر الماضى مدفوعا بتراجع الخضروات والألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (239.7 ) نقطة لشهر ديسمبر 2024، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (23.4%) لإجمالي الجمهورية مقابل (25.0%) لشهر نوفمبر 2024.

وترجع الأسباب إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-14.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.1%)، وهذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.5%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (5.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.2%) ، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (3.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (2.8%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.6%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.4%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.0%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.9%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%).

وسجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (0.0%) لشهر ديسمبر 2024 مقابل (-0.1) لشهر نوفمبر 2024.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر ديسمبر 2024 مقارنة بشهـر نوفمبر 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-1.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.6%) ، انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.1%)، انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.7%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-14.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)،ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.5%)، ، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.0%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.6%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.6%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (3.2%) ،مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (-0.1%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.6%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.7%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.3%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.1%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.7%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (3.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (5.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.4%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.6%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (10.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.6%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.5%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (1.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (2.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.2%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.0%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.1%).

التغير السنوي (شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر ديسمبر 2023):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (19.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (24.3%).ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (19.8%)،ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (20.6%)،ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (23.6%)،ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.9%)،ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (37.2%)،ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (4.4%)،ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (7.1%)،ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية بنسبة (45.8%)،ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (24.0%)،ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (41.1%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (29.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (19.5%)، مجموعة الدخان بنسبة (29.1%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (23.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (28.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (23.6%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (24.7%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (24.0%)، مجموعة الاحذية بنسبة (22.5%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (24.8%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (22.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (10.0%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (17.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (20.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (50.2%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (22.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (22.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (24.8%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (24.2%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (23.4%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (33.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (20.7%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (35.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (48.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (17.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.5%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (37.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (23.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (29.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (45.3%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (23.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (65.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (26.9%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (23.6%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (48.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (25.6%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (19.0%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (47.9%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (62.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (34.9%).

سجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (28.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (28.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (29.1%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (18.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (24.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (24.8%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (5.5%).