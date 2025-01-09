شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 9-1-2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الذهب عيار 18 في مصر اليوم الخميس 9-1-2025، بعد موجة من التذبذبات الأخيرة، وسط ترقب المتعاملين لمستجدات السوق وتأثيرات أسعار الدولار والعوامل الاقتصادية العالمية، وسجل عيار 18 مبلغ 3227 جنيهًا.

وعن أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2025، جاءت بياناتها كالتالي..سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4304 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3765 جنيها.

عيار 18 يسجل 3227 جنيها.

الجنيه الذهب 30120 جنيها.

ومن المتوقع أن يقدم تقرير الوظائف في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، المزيد من الأدلة على توقعات أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي، كما أن بيانات التوظيف وفرص العمل الصادرة عن ADP، بالإضافة إلى محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تعمل أيضاً على جذب المستثمرين.