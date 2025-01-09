شكرا لقرائتكم خبر عن كم يبلغ سعر الطن.. سعر الأسمنت اليوم الخميس 9- 1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

هناك حالة من الوفرة فى الإسمنت، مسجلا نحو3200 جنيه للمستهلك للطن الواحد، وعند متوسط سعر نحو 3000 جنيه، وفقا لسعر هذا الشهر، حيث تراوح سعر الأسمنت الرمادى ما بين 2500 إلى 2600 جنيه للطن أرض المصنع، ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 3 آلاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن، وذلك نظرا لكثرة وتوافر المعروض فى الوقت نفسه.

واستقر سعر الأسمنت اليوم الخميس 9 -1-2025 فى الأسواق، وسط توقعات بتراجع أسعاره الفترة المقبلة، وينعكس توافر الأسمنت على حركة المعمار فى مصر ولا سيما فى ظل ثبات أسعاره.

وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت لنحو 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 في مقابل 697 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة نمو 12%.

وتشهد أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار وسط ترقب لتغير الأسعار خلال الفترة المقبلة ويصل سعر الطن حاليا لنحو 3200 جنيه ،حيث يستقر حاليا عند متوسط 3 آلاف جنيه للطن وسط توقعات بانخفاض في الأسعار الفترة المقبلة.



ويتوافر الأسمنت بشكل كبير فى السوق المصري، مما يساهم في الحفاظ علي أسعاره في الأسواق ولدي مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار خلال شهر يناير 2025 وعدم تحرك الأسعار مع احتمالية تراجعها بشكل طفيف حيث يعتبر الإسمنت عصب مواد البناء ، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات.

أسعار الاسمنت اليوم الخميس 9 يناير2025

الأسمنت هو مادة رابطة ناعمة تتصلب وتقسى فتملك بذلك خواصاً تماسكية وتلاصقية بوجود الماء مما يجعله قادراً على ربط مكونات الخرسانة بعضها ببعض.



ويعد الأسمنت من أهم الصادرات المصرية وفى مصر ما يزال الاسمنت يحافظ على استقراره السعري في الأسواق مع توافر المعروض حيث يتم استخراج الحجر الجيرى والطفلة من المحاجر عن طريق المتفجرات ذات التأثير المحدود على البيئة بفضل التكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها CEMEX مصر وبمجرد استخراج الصخور الضخمة ، يتم نقلها إلى الكسارات عن طريق الشاحنات أو عن طريق سير ناقل، كما يتم نقل الحجر عن طريق الشاحنات العملاقة إلى الكسارات، حيث يتم تقليل حجم الأحجار ليصل إلى حوالى 5-7 سم.

ثم يتم نقل كل من المواد الخام بشكل منفصل إلى الصوامع، حيث سيتم أضافتها في وقت لاحق بكميات محددة وفقا لنوع الأسمنت الذي يتم إنتاجه ويتم الطحن في الطاحونة الأفقية ذات الكرات الصلبة، حيث يتم رفع المواد الخام (الحجر الجيري – والطفلة – مواد التصحيح) عن طريق ناقلات حديدية ذات أحجام مختلفة صعودا إلى الغرفة الرئيسية بالطاحونة ثم تقوم أفران دوارة ضخمة بدور مهم، حيث تصل درجة الحرارة في داخل هذه الأفران إلى 1400 درجة مئوية.