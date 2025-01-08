تذبذب عيار 21 بعد ارتفاع في سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

يتذبذب سعر الذهب في مصر اليوم خلال التعاملات المسائية، حيث يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حركة بين 3760 إلى 3770 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، عقب ارتفاع مفاجئ مساء اليوم الأربعاء.

سعر الذهب في مصرعيار 24 يسجل 4304 جنيها.

عيار 21 يسجل 3765 جنيها.

عيار 18 يسجل 3227 جنيها.

الجنيه الذهب 30120 جنيها.

توقعات سعر الذهب

ورفع سيتى بنك توقعاته لأسعار الذهب ويرى أنه خلال عام 2025 قد يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، فى ظل الضغوط على الاقتصاد الأمريكى والأزمات المتواصلة فى الشرق الأوسط ومشتريات البنوك المركزية من الذهب.

ويرى جى بى مورجان نظرة أكثر تحفظًا متوقعًا أن يصل متوسط سعر الذهب إلى 2600 دولار للأونصة، مع إمكانية تجاوز هذه المستويات فى وقت أبكر من المتوقع، مدعومًا بالسياسات النقدية المتوقعة وانخفاض التضخم وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.