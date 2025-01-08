شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: تنفيذ 70 ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، مجموعة من الأطفال في مشروع الإسكان الاجتماعي في أكتوبر الجديدة غرب المطار، للتعرف على حياتهم قبل وبعد السكن في المشروع الجديد.

وأجمع الأطفال جميعا على أن المشروع الجديد في مدينة أكتوبر الجديدة، أفضل بكثير من سكنهم في منطقة الوراق وامبابة، لأن المشروع حديث وبه كافة الخدمات والمدارس، كما أن المساحات الخضراء رائعة وتوفر راحة نفسية للسكان.

والتقى الإعلامي مصطفى شردي، بالمهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، وقال إن مدينة أكتوبر الجديدة تقام على مساحة 105 ألف فدان، حتى تستوعب التوسعات الجديدة وتخلق مجتمع عمراني كبير لتحقيق خطة الدولة بمضاعفة المساحة المعمورة.

أضاف أن مدينة أكتوبر الجديدة من مدن الجيل الرابع، وتبعد عن ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر مسافة 30 كلم، وهي تقع غرب أرض مطار أكتوبر الدولي، لافتا إلى أن المدينة الجديدة تشهد تنفيذ 90 ألف وحدة جديدة في منطقة غرب المطار، من أصل 154 ألف وحدة في كامل المدينة منذ 2017، وجرى الانتهاء من 70 ألف وحدة حتى الآن، وتسلم الحاجزين 30 ألفا.

وأشار إلى توفير وسائل نقل "ميكروباصات وأتوبيسات" للسكان لنقلهم إلى مدينة 6 أكتوبر وباقي الأماكن الأخرى، وهذه الوسائل مدفوعة الأجر من قبل الجهاز وتخرج على رأس الساعة من أماكنها، وقبل شهرين تم إطلاق خط نقل إلى ميدان رمسيس بوسط البلد برسوم 20 جنيها فقط.

وكشف عن تنفيذ الجهاز لنادي اجتماعي على مساحة 100 ألف متر بواقع 25 فدان، حيث تم الانتهاء من 80% منه، وهذا النادي لمحدودي الدخل، وبعد الانتهاء من تنفيذه سيتم تسليمه لوزارة الشباب والرياضة لتحديد الاشتراكات.