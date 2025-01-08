أخبار البورصة اليوم الأربعاء 8-1-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 8-1-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه عند مستوى 2.193 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 14 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والعربية لاستصلاح الأراضي، وسماد مصر (ايجيفرت)، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والتعمير والاستشارات الهندسية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وبريميم هيلثكير جروب، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية.

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه عند مستوى 2.193 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 954.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.3 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.04%، والعرب على 5.61%، واستحوذت المؤسسات على 25.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 26.4 مليون جنيه، 75 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 97.3 مليون جنيه، 41.1 ألف جنيه، 7.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 29785 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 36852 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13097 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 8304 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 11405 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3120 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 10531 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 1894 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركات، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الإثنين الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 2 مليون سهم، 2900 سهم، 1000 سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 636 سهمًا، 911 سهم، 1000 سهم، 500 ألف سهم، مليون سهم، 419.3 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 1.3 مليون سهم، 3.5 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركتا ابن سينا فارما، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 6700 سهم، 1000 سهم، على التوالي.



فيما باع مجلس إدارة شركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، ومصر بني سويف للأسمنت، وبالم هيلز للتعمير عدد 73.5 مليون سهم، 1270 سهم، 656.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمشروعات الصناعية والهندسية، ومصر بني سويف للأسمنت عدد 3 ملايين سهم، 2 مليون سهم، 10.8 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة مستشفى كليوباترا عدد 50 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 224.1 ألف سهم.

لوتس

أعلنت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، عن شراء المساهم ميدفيرت مصر للاستثمار من أيمن إسماعيل العبد عدد 73.5 مليون سهم بسعر 0.578 جنيه بقيمة إجمالية 42.5 مليون جنيه، لترتفع نسبة شركة ميدفيرت إلى 7%، فيما خفضت نسبة المساهم أيمن العبد إلى 56%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.