شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء فى العراق.. عيار 21 بـ 97900 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأربعاء، 08 يناير 2025 08:00 م
ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2025 فى العراق حيث سجل عيار 21 مبلغ 97900 دينار وسط تباين فى الاسعار حيث تشهد أسعار الذهب في العراق تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.
شهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا حيث تم تداولها لعقود فبراير عند 2,632.41 دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها 0.16%. وقد وصلت الأسعار إلى ارتفاع سابق عند 2,634.61 دولارًا. يبدو أن الذهب قد يجد نقاط دعم عند 2,596.70 دولارًا ومقاومة عند 2,667.60 دولارًا.
في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.
أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.
وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2025:
عيار 24 سجل 111800 دينار
عيار 22 سجل 102500 دينار
عيار 21 سجل 97900 دينار
عيار 18 سجل 83900 دينار
عيار 14 سجل 65200 دينار
عيار 12 سجل 55900 دينار
الاونصة سجل 3478600 دينار
الجنيه الذهب سجل 782900 دينار
الأونصة بالدولار سجل 2653.61 دولار
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