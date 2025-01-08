شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حاد للثقة الاقتصادية في منطقة اليورو والان نبدء بالتفاصيل

تراجع المؤشرات

الدمام - شريف احمد - أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء تدهور الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياتها منذ عام، حيث تحسنت الثقة في قطاع الخدمات مقابل تراجعها في قطاعات الصناعة والتشييد وبين المستهلكين.وقالت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم الأربعاء إن مؤشر الثقة الاقتصادية تراجع خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات إلى 7ر93 نقطة، مقابل 6ر95 نقطة في نوفمبر، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 6ر95 نقطة.في الوقت نفسه تراجع المؤشر الفرعي للثقة في قطاع الصناعة إلى سالب 1ر14 نقطة خلال ديسمبر/كانون الأول مقابل سالب 4ر11 نقطة خلال نوفمب ليسجل أقل مستوى له منذ يوليو 2020، في المقابل ارتفع مؤشر الثقة في قطاع الخدمات من 3ر5 نقطة إلى 9ر5 نقطة خلال الفترة نفسها.وعلى صعيد الاستهلاك، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى سالب 5ر14 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل سالب 8ر13 نقطة خلال الشهر السابق وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.كما تراجع مؤشر ثقة قطاع التشييد من سالب 9ر4 نقطة إلى سالب 2ر5 نقطة خلال الفترة نفسها، في الوقت نفسه ظل مؤشر ثقة قطاع التجزئة دون تغيير تقريبا، حيث سجل سالب 4ر4 نقطة مقابل سالب 3ر4 نقطة خلال نوفمبر.