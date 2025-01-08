شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مليارات جنيه خسارة.. البورصة المصرية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

تراجع المؤشرات

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 2.193 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 157.3 مليار جنيه، و بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.6 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.48%، ليصل إلى مستوى 29785.91 نقطة.فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.39%، ليصل إلى مستوى 8304.2 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر(إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، والذي تراجع بنحو 0.47% ليصل إلى مستوى 11405.4 نقاط.