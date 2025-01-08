شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الوقود بألمانيا إلى أعلى مستوى منذ صيف 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الوقود في ألمانيا

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الوقود في ألمانيا ارتفاعا ملحوظا في غضون أسبوع حيث أعلن نادي السيارات الألماني أن متوسط السعر اليومي للبنزين الممتاز فئة E10 على مستوى البلاد بلغ 731ر1 يورو للتر الواحد أمس الثلاثاء، بزيادة قدرها 5ر3 سنت مقارنة بالأسبوع السابق.كما ارتفع سعر الديزل بمقدار 3ر3 سنت ليصل إلى 663ر1 يورو للتر الواحد. بذلك تواصل أسعار الوقود اتجاهها التصاعدي الذي شهدته خلال الأسابيع الماضية.قبل أربعة أسابيع فقط، كان سعر اللتر أرخص بنحو 8 سنتات. بذلك وصلت أسعار الوقود إلى مستويات مماثلة لما كانت عليه في صيف العام الماضي.ترجع القفزة الحالية في أسعار الوقود على أساس أسبوعي بالدرجة الأولى إلى ارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون مع بداية العام الجديد، ما لم يكن مطبقا في يوم المقارنة الأسبوع الماضي (31 ديسمبر الماضي) حيث أسهمت هذه الزيادة في ارتفاع سعر اللتر بمقدار حوالي 3 سنتات.بالإضافة إلى ذلك، أشار نادي السيارات إلى ارتفاع أسعار النفط الخام مقارنة بالأسبوع الماضي ما أسهم أيضا في زيادة الأسعار.