شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. البورصة تتراجع في تونس وترتفع بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

بورصة المغرب

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.06 في المئة، ليصل إلى مستوى 9852.65 نقطة.وبلغ حجم الأموال المتداولة 5.43 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 14 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 33 أخرى، واستمرار أسهم 10 شركات على ثبات.أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 1.25 في المئة، ليصل عند مستوى 15.723,69 نقطة.فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.18 في المئة، ليستقر عند مستوى 1.273,39 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 1.14 في المئة بمجموع 1.096,44 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 831 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 797 مليار درهم مغربي.