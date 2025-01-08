شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار لـ الخليج 365: وضع برنامج جديد لرد أعباء الصادرات يعكس طموحاتنا والان مع تفاصيل الخبر

قال حسن الخطيب وزير الاستثمار، إن هدفنا تكبير رد أعباء الصادرات، ولكن نحتاج بشكل مختلف توطين الصناعة وأن يعطينا القفزة فى القطاعات المختلفة وتوطين التكنولوجيا المختلفة.

وأضاف وزير الاستثمار، رداً على سؤال الكاتبة الصحفية هند مختار، مدير تحرير ”الخليج 365”، والذ جاء مضمونه "اليوم الحكومة أعلنت عن برنامج لرد أعباء الصادرات.. وواحد من مطالب عدد كبير من المصدرين كان زيادة قيمة رد الأعباء وحوافز أكثر للمصدرين، فهل البرنامج ناقش هذه الملاحظات المتعلقة بالمصدرين؟ "نعمل الفترة المقبلة على أن نعطى للبرامج التى بها معدلات زيادة أكبر فى الصادرات وإعطاء بعد أكثر للتصنيع فى المحافظات المختلفة".

وتابع حسن الخطيب: "لدينا وقت فى الثلاثة أشهر المقبلة، والدراسة وأن نتدبر ما فعلته الدولة الأخرى ونضع برنامج جديد يعكس طموحاتنا فى المرحلة المقبلة".