شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ لعيار 24 فى سعر الذهب اليوم 8 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات في بورصة سبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء مستهل التعاملات المسائية، عقب ارتفاع سعر الذهب اليوم عيار 24 مما ينعكس على أسعار جميع أوزان السبائك الذهب المتداولة في مصر.

ارتفعت أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء، ويسجل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعاً ملحوظاً عند 3765 جنيها لعيار 21 و 4303 جنيهات لعيار 24 مما يؤثر على أسعار السبائك الذهب.

وسجلت أرخص سبيكة ذهب في مصر اليوم حوالي 4455 جنيهًا بعد إضافة رسوم التصنيع في مصر، وسجل سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام حوالي جنيهًا بالمصنعية، وبلغ سعر سبيكة وزن 2.5 جرام 11007 جنيها شامل المصنعية.

وارتفعت صادرات قطاع الحلي والأحجار الكريمة لتسجل 2.6 مليارات دولار فى أول 10 أشهر من 2024.