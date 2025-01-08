شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هبوط مفاجئ.. ما سعر الدولار الآن فى مصر للبيع والشراء والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الدولار في مصر تراجعه اليوم الأربعاء بختام التداولات، وذلك على خلفية دخول استثمارات جديدة في القطاع المصرفي عبر أدوات الدين المختلفة، وفي ما يلي سعر الدولار في السوق المصري وفق أحدث تحديثات في أسعار العملات.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.