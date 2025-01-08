شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة السعيد للتنمية السياحية بقيمة 14.2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة الصعيد للتنمية السياحية والعقارية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 96.5 ألف سهم بقيمة 14.2 مليون جنيه، وصفقة على شركة موج للطاقة بحجم تداول 18 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون جنيه، وصفقة على شركة صناعات المستقبل-فيوتك بحجم تداول 17 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 18.2 مليون سهم بقيمة 28 مليون جنيه عبر تنفيذ 82 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه عند مستوى 2.193 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 954.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.3 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.04%، والعرب على 5.61%، واستحوذت المؤسسات على 25.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 26.4 مليون جنيه، 75 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 97.3 مليون جنيه، 41.1 ألف جنيه، 7.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 29785 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 36852 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13097 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 8304 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 11405 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3120 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 10531 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 1894 نقطة.