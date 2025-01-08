شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 8-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 8-1-2025.

إيقاف تداول 14 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والعربية لاستصلاح الأراضي، وسماد مصر (ايجيفرت)، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والتعمير والاستشارات الهندسية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وبريميم هيلثكير جروب، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية.

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه عند مستوى 2.193 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 954.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.3 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.04%، والعرب على 5.61%، واستحوذت المؤسسات على 25.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 26.4 مليون جنيه، 75 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 97.3 مليون جنيه، 41.1 ألف جنيه، 7.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 29785 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 36852 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13097 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 8304 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 11405 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3120 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 10531 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 1894 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركات، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 11.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 62.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 77 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بسعر إغلاق 0.638 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.19%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 101.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 15.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.62%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 3.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.13%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.352 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.30%.

- أم بي للهندسة بسعر إغلاق 2.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.10%.