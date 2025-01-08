شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ 32.825 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 8-1-2025 حيث سجل عيار 24 سجل 32.825 ريال، وتشهد أسعار الذهب في السلطنة تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى سلطنة عمان كالتالى:

عيار 24 سجل 32.825 ريال

عيار 22 سجل 30.100 ريال

عيار 21 سجل 28.600 ريال

عيار 18 سجل 28.725 ريال

عيار 14 سجل 19.150 ريال

عيار 12 سجل 16.425 ريال

الاونصة سجلت 1016.975 ريال

الجنيه الذهب سجل 229.825 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2653.61 دولار



فى نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكى مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم فى تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.



