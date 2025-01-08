شكرا لقرائتكم خبر عن في أول اجتماع بـ2025.. لجنة القيد بالبورصة تغرم 15شركة مبلغ 175 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، في أول اجتماع عام 2025، توقيع التزام مالي بقيمة 175 ألف جنيه على 15 شركة لمخالفة قواعد القيد.

وغرمت اللجنة، مبلغ 10 آلاف جنيه على 5 شركات القلعة للاستثمارات المالية، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وآسيك للتعدين-اسكوم، وحديد عز، لمخالفة أحكام المادتين 46 و47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومنح الشركات مهلة 15 يومًا لموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت لجنة القيد، توقيع التزام مالي قدره 5 آلاف جنيه على شركتي أجواء للصناعات الغذائية-مصر، وجولدن بيراميدز بلازا، لمخالفة أحكام المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومنح الشركات مهلة 15 يومًا لموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

في نفس السياق غرمت لجنة القيد بالبورصة، شركة بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، 40 ألف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد و بموافاة البورصة بالقوائم المالية.

كما غرمت لجنة القيد بالبورصة، شركتا المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركتين بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وإلزام الشركتين بموافاة البورصة بما اتخذته من إجراءات لإزالة وتصويب تلك المخالفات، وما يفيد عرض المخالفات على أول مجلس ادارة الشركة بحد أقصى 30 يوما، وبيان ما اتخذه المجلس من ضوابط وإجراءات رقابية تكفل عدم تكرار مثل هذه المخالفات وتوقيها مستقبلا، على أن يتم إعادة عرض موقف الشركتين بنهاية المدة على لجنة القيد لاتخاذ ما تراه اللجنة مناسبا.

وفي نفس الصدد غرمت لجنة القيد بالبورصة، شركات القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، قيمة 10 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، ولشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 20 ألف جنيه لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية.

وفي نفس الاتجاه قررت لجنة القيد بالبورصة، تغريم شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، مبلغ 5 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادتين (46)، (47) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024.

,في سياق آخر قررت لجنة القيد بالبورصة، الموافقة على قيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة اية كابيتال القابضة، من 270.8 مليون جنيه إلى 243.7 مليون جنيه، بتخفيض قدره 27.1 مليون جنيه، عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 90.3 مليون سهم ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 243.7 مليون جنيه، موزع على عدد 812.5 مليون سهم بقيمة اسمية 30 قرشًا للسهم (ممثلا في إصدار واحد) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".

كما قررت لجنة القيد، الموافقة على قيد تعديل ( إطالة ) مدة الشركة المصرية للاتصالات، في ضوء تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة لمدة 50 سنة أخرى تبدأ من 3 أكتوبر عام 2024، لتنتهي في 2 أكتوبر عام 2074، وفقًا للتأشير في السجل التجارى، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية– أسهم.

