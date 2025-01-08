شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء فى الكويت.. عيار 24 بـ 26.125 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الأربعاء في الكويت حيث سجل عيار 18 مبلغ 19.750 دينار، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى الكويت كالتالى:

عيار 24 سجل 26.325 دينار

عيار 22 سجل 24.125 دينار

عيار 21 سجل 23.025 دينار

عيار 18 سجل 19.750 دينار

عيار 14 سجل 15.350 دينار

عيار 12 سجل 13.150 دينار

الاونصة سجلت 818.800 دينار

الجنيه الذهب سجل 184.275دينار

الأونصة بالدولار 2653.69 دولار



