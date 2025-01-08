شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء فى الكويت.. عيار 24 بـ 26.125 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأربعاء، 08 يناير 2025 04:00 م
ننشر سعر الذهب اليوم الأربعاء في الكويت حيث سجل عيار 18 مبلغ 19.750 دينار، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى الكويت كالتالى:
عيار 24 سجل 26.325 دينار
عيار 22 سجل 24.125 دينار
عيار 21 سجل 23.025 دينار
عيار 18 سجل 19.750 دينار
عيار 14 سجل 15.350 دينار
عيار 12 سجل 13.150 دينار
الاونصة سجلت 818.800 دينار
الجنيه الذهب سجل 184.275دينار
الأونصة بالدولار 2653.69 دولار
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