شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-1-2025 فى البنوك المصرية بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 8-1-2025، أمام الجنيه المصرى بـ البنوك العاملة فى مصر في ختام التعاملات بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 52.01 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 51.93 جنيه للشراء، و52.45 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 51.93 جنيه للشراء، و52.45 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك التجارى الدولى 51.97 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

52.01 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

51.93 جنيه للشراء.

52.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

51.93 جنيه للشراء.

52.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

51.91 جنيه للشراء.

52.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

51.97 جنيه للشراء.

52.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

52.35 جنيه للشراء.

52.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

51.93 جنيه للشراء.

52.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

51.93 جنيه للشراء.

52.45 جنيه للبيع.