شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج توسع رؤية "الذكاء الاصطناعى للجميع" فى CES 2025.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن رؤيتها الجديدة "الذكاء الاصطناعي للجميع" خلال مشاركتها في معرض CES 2025، حيث تركز هذه الرؤية على دمج الذكاء الاصطناعي في كل جوانب الحياة اليومية، سواء داخل المنزل أو خارجه، حيث تعتمد سامسونج في تحقيق هذه الرؤية على خبرتها الممتدة لأكثر من عشر سنوات في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين المستخدمين من تجربة أكثر تخصيصًا وابتكارًا، مع تحسين جودة حياتهم اليومية.

خلال مؤتمر صحفي، استعرض جونج-هي هان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقسم تجربة الأجهزة (DX)، استراتيجية سامسونج الجديدة لإعادة تعريف مفهوم المنازل الذكية من خلال منصة Home AI، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقديم خدمات مخصصة عبر جميع الأجهزة المتصلة، بما في ذلك الهواتف الذكية، الأجهزة المنزلية، والشاشات، مما يعكس التزام الشركة طويل الأمد بالابتكار لتحسين رفاهية الإنسان.

وأكد هان أن سامسونج تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي في جميع تفاصيل الحياة اليومية، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى ليس فقط لقيادة الذكاء الاصطناعي خلال العقد القادم، بل لتحديد معايير جديدة للقرن القادم.

من جانبه، قدم جوناثان جابريو، رئيس مركز التجربة المتصلة في سامسونج إلكترونيكس أمريكا، تفاصيل إضافية حول رؤية سامسونج للذكاء الاصطناعي المنزلي، وأوضح أن الشركة تركز على تلبية احتياجات أنماط الحياة المتنوعة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي عبر كامل التجربة المتصلة، حيث يتعلم النظام من عادات المستخدمين ويتكيف مع روتينهم اليومي لتقديم تجربة منزل ذكي مخصصة بشكل استثنائي.



كما شدد على أهمية حماية خصوصية المستخدمين مع إدخال المزيد من الأجهزة المتصلة إلى المنازل، مشيرًا إلى أن سامسونج طورت تقنيات أمان متقدمة مثل Samsung Knox Matrix، التي تعتمد على تكنولوجيا البلوك تشين لحماية الأجهزة المتصلة وبيانات المستخدمين من التهديدات الرقمية، وتتيح لوحة التحكم في Knox Matrix إدارة مبسطة للخصوصية، حيث تضمن مزامنة البيانات بين الأجهزة مع إمكانية تشفيرها وفك تشفيرها فقط من أجهزة المستخدم.

كذلك توفر واجهة سامسونج One UI تجربة برمجية متكاملة عبر جميع أجهزة سامسونج المتصلة، مما يعزز التفاعل بين الأجهزة ويمكّن المستخدمين من الاستفادة من الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع تقديم تحديثات برمجية لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وتعد منصة SmartThings الركيزة الأساسية لهذه الرؤية، حيث تقدم إمكانيات الاتصال الذكي لملايين المستخدمين حول العالم. تعتمد المنصة على تقنيات متطورة مثل الاستشعار البيئي لتحليل الحركات البشرية والأصوات المحيطة، مما يتيح للأجهزة التكيف مع الروتين اليومي للمستخدمين بشكل ذكي وسلس.

فيما يتعلق بالمساعد الصوتي Bixby، أشارت سامسونج إلى تحسين قدراته باستخدام الذكاء الاصطناعي ليتمكن من التعرف على الأصوات الفردية والاستجابة للأوامر بطريقة تناسب كل مستخدم، كما أطلقت سامسونج برنامج Flex Connect الذي يحفز العملاء على تسجيل أجهزتهم مع SmartThings واستخدام SmartThings Energy لتقليل الضغط على شبكات الكهرباء المحلية والحصول على مكافآت مثل نقاط Samsung Rewards.

على صعيد الأجهزة، كشفت سامسونج عن جهازي Galaxy Book5 Pro وGalaxy Book5 360 المزودين بمعالجات Intel® Core™ Ultra (Series 2)، مع ميزات مثل AI Select لتسهيل التصفح وSamsung Studio لتحرير المحتوى بسهولة من أي جهاز متصل.

كما تدعم وحدة المعالجة العصبية ميزة Photo Remaster لتحسين الصور منخفضة الدقة، بالإضافة إلى ميزة Storage Share التي تتيح الوصول إلى الملفات المخزنة على الهواتف الذكية من أجهزة الكمبيوتر دون الحاجة إلى التنزيل.

في مجال الصحة، تعزز سامسونج تجربة Samsung Health من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث توفر رؤى صحية مستندة إلى بيانات تجمعها أجهزة مثل Galaxy Ring وGalaxy Watch، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بشأن صحتهم، وتعمل سامسونج على تحسين تكامل البيانات الصحية عبر أجهزتها المختلفة لجعل التجربة أكثر شمولية.

أما في مجال الترفيه، فتقدم سامسونج تجارب جديدة مدعومة بتقنية Samsung Vision AI، مثل الترجمة الحية والبحث بنقرة واحدة، بالإضافة إلى تحسين جودة الصورة باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي مثل 8K AI Upscaling Pro. كما توسعت تجربة الفن الرقمي لتشمل أكثر من 3.000 قطعة فنية ضمن أجهزة QLED، مما يحول الشاشات إلى معارض شخصية.

خارج المنزل، تعمل سامسونج على تقديم حلول ذكاء اصطناعي مخصصة للشركات من خلال SmartThings Pro، الذي يتيح إدارة الأجهزة المتصلة في المساحات التجارية والفنادق والمدارس، وتشمل الحلول تقنيات مثل التحكم في استهلاك الطاقة وتحديد الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة بشكل استباقي. كما أطلقت سامسونج مبادرات لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعات مثل الشحن والسيارات بالتعاون مع شركاء مثل مجموعة هيونداي موتور.

أكدت سامسونج أيضًا التزامها بالاستدامة وتمكين الجيل القادم من خلال برامج مثل Samsung Solve for Tomorrow وSamsung Innovation Campus، تسعى هذه المبادرات إلى إعداد الشباب لسوق العمل من خلال التدريب على التقنيات الناشئة. كما ساهم تطبيق Samsung Global Goals في جمع أكثر من 20 مليون دولار لدعم أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تواصل سامسونج استغلال قوة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب مبتكرة وشاملة، مما يعكس التزامها بتقديم حلول تعزز رفاهية الإنسان وتحسن من جودة الحياة في كل مكان.











