شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بالدولار مع الإغلاق.. أسعار العملات اليوم الأربعاء 8 -1- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدولار انخفاضا مع إغلاق البنوك، مقارنة بالتعاملات الصباحية،وننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-1-2025، في البنك الأهلي المصري.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.39 جنيه للشراء.

52.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

62.30 جنيه للشراء.

63.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

163.16 جنيه للشراء.

164.27 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.43 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.74 جنيه للشراء.

13.78 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.82 جنيه للشراء.

13.89 جنيه للبيع.



