شكرا لقرائتكم خبر عن 77.37 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة أوبك، في حين أشارت بيانات تظهر زيادة غير متوقعة في فرص العمل في الولايات المتحدة إلى توسع النشاط الاقتصادي والنمو اللاحق في الطلب على النفط.

وصعد خام برنت 32 سنتًا أو 0.42% إلى 77.37 دولار للبرميل وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 0.57% إلى 74.67 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وفي الولايات المتحدة ذكرت مصادر بالسوق أمس أن مخزونات النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات الوقود، حسب بيانات معهد البترول الأمريكي.