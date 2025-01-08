شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يواصل الارتفاع فى مصر بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الذهب في مصر بشكل محدود مع بداية تداولات اليوم بدعم من ارتفاعات محدودة أيضاً في سعر الذهب العالمي، بينما يبقى الاستقرار الحالي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يعمل على الحد من فرص مكاسب الذهب.



سعر الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4297 جنيها.

عيار 21 يسجل 3760 جنيها.

عيار 18 يسجل 3223 جنيها.

الجنيه الذهب 30080 جنيها.



وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3760 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 15 جنيه ليغلق عند المستوى 3755 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3740 جنيه للجرام.

ويشهد سعر الذهب العالمي محاولات للارتفاع وهو ما يساعد سعر الذهب في مصر على محاولته للخروج من منطقة التداولات العرضية التي تؤثر عليه خلال الفترة الأخيرة، ولكن يبقى الاستقرار الحالي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يحد من فرص ارتفاع الذهب بشكل ملحوظ.

الفترة الحالية يسيطر عليه الترقب في الأسواق لمعرفة المسار المنتظر خلال العام 2025، ومع بداية العام بدأت عمليات استحقاق الشهادات البنكية والتي حتى الآن لم تظهر خروج سيولة نقدية كبيرة من القطاع البنكي حيث لجأ العديد من الأفراد إلى إعادة الاستثمار في الشهادات بدلا من نقل السيولة النقدية إلى استثمار آخر.

وبحسب جولد بيليون ، فإن عدم اليقين قائم فيما يتعلق بمستقبل سعر الصرف إلا أن التحركات المعتدلة لسعر الصرف وانتهاء القفزات المفاجئة واختفاء وجود سعرين يساعد الأسواق على الهدوء والاستقرار بشكل كبير وهو ما ينعكس على تحركات سعر الذهب المحلي.



