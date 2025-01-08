استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 8 -1-2025 في البنوك بمنتصف التعاملات

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 8-1-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

استقر سعر الدينار الكويتي منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 8 -1-2025، بالبنوك المصرية، وفق أحدث تحديثات البنوك مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 163.2جنيه للشراء، و164.3 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

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