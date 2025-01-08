شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 8 -1-2025 في البنوك بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالمالأربعاء، 08 يناير 2025 01:11 م
استقر سعر الدينار الكويتي منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 8 -1-2025، بالبنوك المصرية، وفق أحدث تحديثات البنوك مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 163.2جنيه للشراء، و164.3 جنيه للبيع.
يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 8-1-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
163.4 جنيه للشراء
164.3 جنيه للبيعسعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
163.7 جنيه للشراء
164.7 جنيه للبيعسعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
159.3 جنيه للشراء
164.3 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى
161.8 جنيه للشراء
164.4 جنيه للبيع .سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
160.7 جنيه للشراء
164.4 جنيه للبيع
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