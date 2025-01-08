الاقتصاد

تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-1-2025 أمام الجنيه فى منتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأربعاء، 08 يناير 2025 01:07 م

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-1-2028 فى منتصف تعاملات اليوم تراجع مقابل الجنيه المصرى  بالبنوك المصرية ، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.59 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع .

وجاء سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنك الأهلى  المصرى 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و 50.57 جنيه و50.67 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.57 جنيه 50.67 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وتراجع سعر الدولار فى البنوك فى منتصف تعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

 

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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