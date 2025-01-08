شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

دفعت مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 29820 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 36915 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 13111 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 8328 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 11435 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 3131 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 10319 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والعربية لاستصلاح الأراضي، وسماد مصر (ايجيفرت)، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والتعمير والاستشارات الهندسية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الإثنين الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 2 مليون سهم، 2900 سهم، 1000 سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 636 سهمًا، 911 سهم، 1000 سهم، 500 ألف سهم، مليون سهم، 419.3 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 1.3 مليون سهم، 3.5 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركتا ابن سينا فارما، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 6700 سهم، 1000 سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، ومصر بني سويف للأسمنت، وبالم هيلز للتعمير عدد 73.5 مليون سهم، 1270 سهم، 656.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمشروعات الصناعية والهندسية، ومصر بني سويف للأسمنت عدد 3 ملايين سهم، 2 مليون سهم، 10.8 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة مستشفى كليوباترا عدد 50 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 224.1 ألف سهم.

أعلنت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، عن شراء المساهم ميدفيرت مصر للاستثمار من أيمن إسماعيل العبد عدد 73.5 مليون سهم بسعر 0.578 جنيه بقيمة إجمالية 42.5 مليون جنيه، لترتفع نسبة شركة ميدفيرت إلى 7%، فيما خفضت نسبة المساهم أيمن العبد إلى 56%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.



