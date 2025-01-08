الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء فى الإمارات.. عيار 21 بـ279.75 درهم

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 08 يناير 2025 12:00 م

ننشر سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2025 فى الإمارات حيث سجل عيار 24 مبلغ  319.50 درهم، ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الامارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدرهم الاماراتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاربعاء 8-1-2025:

عيار 24 سجل  319.50 درهم

عيار 22 سجل  293.00 درهم

عيار 21 سجل  279.75درهم

عيار 14 سجل  186.50درهم

عيار 18 سجل  239.75 درهم

عيار 12 سجل  159.75 درهم

الاونصة سجلت 9941.50 درهم

الجنيه الذهب سجل 2237.25 درهم

الأونصة بالدولار سجلت 2651.04 دولار


أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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