شكرا لقرائتكم خبر عن 16 % إنخفاض فى قيمة العجز فى الميزان التجارى شهر أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الاربعاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية أكتوبر 2024 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميـزان التجـارى 3.66 مليــار دولار خـــلال شهر أكتوبر 2024 مقابل 4.36مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 16٪.

ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبـة 21.3٪ حيـث بلغـت 4.07 مليـار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2024 مقابــل 3.35 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهـمها منتجات البترول بنسبة 121.5 ٪، بترول خام بنسبه 31.7٪، ملابس جاهزة بنسبـة 15.6 % ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 24.0 ٪.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أكتوبر 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا اسمدة بنسبة 14.2% ، أدوية ومحضرات صيدلــه بنسبة 36.6 % ، منتجـات مسطحه بالدرفلة من حديد او صلب بنسبة 56.0% ، بلاط وأدوات صحيه وخزفيه بنسبة 1.0٪.

وارتفعت قيمـة الـواردات بنسبة 0.2٪ حيث بلغت 7.73 مليــار دولار خلال شهـر أكتوبر 2024 مقابل 7.71 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا منتجات البترول بنسبــة 1.6%، الغاز الطبيعى بنسبة 382.7%، لدائن بأشكالها الاولية بنسبـة 12.5% ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبـة 21.4 %.

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 8.8%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.2% ، نحاس ومصنوعاته بنسبة 0.5٪ ، فول صويا بنسبة 3.6%.