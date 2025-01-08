شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-1-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-1-2025 فى بداية تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.59 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنك الأهلى المصرى 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و50.6 جنيه و50.7 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.6 جنيه 50.7 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

واستقر سعر الدولار فى البنوك فى بداية تعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.