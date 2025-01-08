شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت غرفة تجارة القاهرة، استقرار أسعار اللحوم اليوم، حيث يسجل سعر الكيلو مستويات من 300 وحتى 330 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى وكذلك حسب القطعيات.

وبحسب بيانات الغرفة، فإن سعر كيلو اللحوم يتراوح بين 350 و420 جنيها للكيلو في محلات الجزارة حسب المناطق داخل كل محافظة، ويزيد السعر قليلا فى الهايبر ماركت الكبيرة ويصل 480 جنيها.

وأشارت شعبة القصابين في تقريرها، إلى أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة فى القاهرة الكبرى تتراوح بين 300 إلى 320 جنيها في منافذ أمان ويصل إلى 330 جنيها لبعض القطعيات فى المنافذ الحكومية.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفى المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.