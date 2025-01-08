شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق العالمية تترقب تقرير الوظائف الأمريكية ومحضر الفيدرالى والان مع تفاصيل الخبر

تترقب الأسواق العالمية صدور أرقام مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي إلى جانب محضر اجتماع البنك الفيدرالي المقرر صدورها اليوم الأربعاء، وهو ما سيكون له تأثيرات مباشرة على حركة الاسهم والدولار والعملات والذهب.

ينتظر المستثمرون أيضا تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره يوم الجمعة القادم، والذي قد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على مسار سياسة البنك الاحتياطى الفيدرالى.

وبلغ عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ مايو 2024 يوم الاثنين، بينما تحرك الدولار بالقرب من أدنى مستوى فى أسبوع.

كما تراجعت مستويات الدولار الأمريكي بعد تقرير ذكر أن مساعدي ترامب كانوا يستكشفون خططًا لتطبيق التعريفات الجمركية فقط على القطاعات التي يُنظر إليها على أنها حاسمة للأمن القومي أو الاقتصادي للولايات المتحدة.