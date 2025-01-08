شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-1-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يرصد الخليج 365 لقراءه سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-1-2028 فى الساعات الأولى من تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية ، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.59 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع .

حيث سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنك الأهلى المصرى 50.6 جنيه للشراء و 50.7 جنيه للبيع و بنك مصر سعر جنيه للشراء و 50.6 جنيه و 50.7 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.6 جنيه 50.7 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.6 جنيه للشراء و 50.7 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

و استقر سعر الدولار فى البنوك فى بداية تعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.