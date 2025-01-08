شكرا لقرائتكم خبر عن بدون ضريبة.. ننشر سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات ، آخر تطورات في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8 يناير 2025، حيث سجلت الأسعار حالة من الاستقرار التام بالتعاملات الصباحية اليوم.



يترقب سوق الذهب في مصر والبورصة العالمية، عدداً من الأحداث والتطورات الهامة التي تؤثر على حركة الذهب اليوم في البورصة العالمية والسوق المصري.



سعر الذهب في مصر اليوم :

عيار 24 يسجل 4280 جنيها.

عيار 21 يسجل 3745 جنيها.

عيار 18 يسجل 3210 جنيهات.

الجنيه الذهب 29960 جنيها

وتترقب الأسواق العالمية صدور أرقام مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي إلى جانب محضر اجتماع البنك الفيدرالي المقرر صدورها اليوم الأربعاء، وهو ما سيكون له تأثيرات مباشرة على حركة الاسهم والدولار والعملات والذهب.

ينتظر المستثمرون أيضا تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره يوم الجمعة القادم، والذي قد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على مسار سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي.



وبلغ عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ مايو 2024 يوم الاثنين، بينما تحرك الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع.



كما تراجعت مستويات الدولار الأمريكي بعد تقرير ذكر أن مساعدي ترامب كانوا يستكشفون خططًا لتطبيق التعريفات الجمركية فقط على القطاعات التي يُنظر إليها على أنها حاسمة للأمن القومي أو الاقتصادي للولايات المتحدة.