شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل خطط التعريفات الجمركية فى أمريكا تدفع الدولار للتراجع.. ما القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مستويات الدولار الأمريكي خلال تعاملات يومي الاثنين والثلاثاء بعد أن وردت معلومات تشير الي قيام مساعدي ترامب بتعديل خططًا لتطبيق التعريفات الجمركية فقط على القطاعات التي يُنظر إليها على أنها حاسمة للأمن القومي أو الاقتصادي للولايات المتحدة.

تعريفات الجمارك من شأنها التأثير السلبي على الدول المصدرة إلي الولايات المتحدة الأمريكية ، وتدعم الاقتصاد المحلي والدولار الأمريكي، لكن حتى هذه اللحظة هناك حالة من عدم اليقين في تعريفات ترامب المرتقبة ومدى تأثيرها على الأسواق.

وانخفض مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.14 % إلى 108.16، بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 107.74، وهو الأضعف منذ 30 ديسمبر 2024.

ورغم أن دونالد ترامب نفى يوم الاثنين هذه التقارير وتعهد بفرض تعريفات جمركية باهظة على الواردات لتعزيز هيمنة الولايات المتحدة التجارية، وخاصة على الصين، إلا أن الأسواق تفاعلت مع هذه التقارير وانخفض الدولار وارتفع الذهب.

وأدى التقرير وتعليقات ترامب إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما قد تنطوي عليه سياسات ترامب للتجارة العالمية، وهو ما انعكس على أداء الذهب خلال تداولات اليوم في ظل استمرار عدم وجود اتجاه محدد في السوق.

وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره يوم الجمعة القادم، والذي قد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على مسار سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن المقرر اليوم ان تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة، في حين من المتوقع صدور أرقام مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي إلى جانب محضر اجتماع البنك الفيدرالي في ديسمبر يوم الأربعاء.

وتعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على بضائع صينية ومن دول أخري من خلال تشريعات يجري التجهيز لها، مما يعيد إلي الأذهان الحرب التجارية الأولي التي خاضها ترامب خلال ولايته 2016-2020.