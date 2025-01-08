شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-1-2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-1-2028 فى بداية التعاملات مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.59 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنك الأهلى المصرى 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و 50.6 جنيه و50.7 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.6 جنيه 50.7 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.6 جنيه للشراء و 50.7 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الدولار فى البنوك فى بداية تعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.