شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساهم تطوير مصانع مصر للألومنيوم فى إضافة نصف مليار دولار صادرات سنوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

تسعى ‏شركة مصر للألمونيوم للإسراع بتنفيذ أول محطة طاقة شمسية بالتعاون مع شركة سكاتك العالمية النرويجية ،وذلك لاستخدام الطاقة النظيفة في التصنيع؛ مما يسهل دخول الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، تزامنا مع ذلك يتم دراسة إنشاء مصانع جديدة ،وزيادة القدرة الإنتاجية للمصنع القائم ؛مما يساهم في إضافة ‫نحو نصف مليار دولار صادرات سنوية من منتجات الالومنيوم.

ومؤخراً تم استعراض الطلبات المقدمة لإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن أو إضافة خط إنتاج جديد بشركة مصر للألومنيوم بطاقة إنتاجية 264 ألف طن ،حيث يتم دراسة المقترح حاليا بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام.

وتتضمن خطة وزارة قطاع الأعمال العام تطوير شركة مصر للألومنيوم بإجمالي استثمارات تبلغ 250 مليون دولار على مدار 5 سنوات، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على أصول الشركة وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وزيادة قدرته الإنتاجية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة للحفاظ على صادرات الشركة للأسواق الخارجية خلال السنوات المقبلة.

يشار أن مصانع مصر للألمونيوم على أعتاب مرحلة جديدة من مضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التعاون الوثيق بين مصر والنرويج في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تتعامل الشركة مع شركة سكاتك النرويجية لتشغيل محطة طاقة شمسية جديدة بطاقة 1 جيجا على مرحلتين، وتساهم في مضاعفة الصادرات إلى أوروبا والابتعاد عن التحديات التي تواجه الصادرات التقليدية خلال الفترة المقبلة، حيث أن الاتحاد الأوروبي يشترط أن تكون الصادرات الموجهة له مصنعة تماما من المواد الخضراء أو الموارد الخضراء.

وحققت شركة مصر للألومنيوم، خلال العام المالي الماضي، صافي ربح بلغ 9.32 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، مقابل أرباح بلغت 3.69 مليار جنيه في العام المالي السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 32.81 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 22.04 مليار جنيه في العام المالي السابق له.