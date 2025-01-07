الاقتصاد

البترول: استكمال تصفية الجزء المتضرر من خط غاز الخانكة وإعادة تشغيله

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول

الثلاثاء، 07 يناير 2025 10:03 م

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه جاري الان استكمال عمليات التبريد بواسطة فرق عمل المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد للجزء الذي نشب فيه الاشتعال صباح اليوم من خط بوتاجاز مسطرد - الهايكستب في نطاق مدينة الخانكة، واستكمال تصفيته من المنتج تماماً حتي يتسني البدء في عملية إصلاحه.

ومن المقرر أن تكتمل عمليات تبريد وتصفية الجزء المتضرر من الخط خلال ٦-٨ ساعات، لتبدأ بعدها فرق العمل المتخصصة في عملية إصلاح الأضرار وإعادة الخط وتجهيزه للعمل مرة أخرى .

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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