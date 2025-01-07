شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: استكمال تصفية الجزء المتضرر من خط غاز الخانكة وإعادة تشغيله والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه جاري الان استكمال عمليات التبريد بواسطة فرق عمل المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد للجزء الذي نشب فيه الاشتعال صباح اليوم من خط بوتاجاز مسطرد - الهايكستب في نطاق مدينة الخانكة، واستكمال تصفيته من المنتج تماماً حتي يتسني البدء في عملية إصلاحه.

ومن المقرر أن تكتمل عمليات تبريد وتصفية الجزء المتضرر من الخط خلال ٦-٨ ساعات، لتبدأ بعدها فرق العمل المتخصصة في عملية إصلاح الأضرار وإعادة الخط وتجهيزه للعمل مرة أخرى .