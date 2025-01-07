شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: استكمال تصفية الجزء المتضرر من خط غاز الخانكة وإعادة تشغيله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغولالثلاثاء، 07 يناير 2025 10:03 م
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه جاري الان استكمال عمليات التبريد بواسطة فرق عمل المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد للجزء الذي نشب فيه الاشتعال صباح اليوم من خط بوتاجاز مسطرد - الهايكستب في نطاق مدينة الخانكة، واستكمال تصفيته من المنتج تماماً حتي يتسني البدء في عملية إصلاحه.
ومن المقرر أن تكتمل عمليات تبريد وتصفية الجزء المتضرر من الخط خلال ٦-٨ ساعات، لتبدأ بعدها فرق العمل المتخصصة في عملية إصلاح الأضرار وإعادة الخط وتجهيزه للعمل مرة أخرى .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز