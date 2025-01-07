شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى الأردن.. عيار 14 بـ35.200دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالثلاثاء، 07 يناير 2025 10:00 م
ننشر سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 7-1-2025، حيث سجل عيار 14 مبلغ 35.200 دينار، وتشهد أسعار الذهب فى الأردن تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الاردنى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.سعر الذهب اليوم فى الأردن، كالتالى:
عيار 24 سجل 60.300 دينار
عيار 22 سجل 55.300دينار
عيار 21 سجل 52.800 دينار
عيار 18 سجل 45.200دينار
عيار 14 سجل 35.200دينار
عيار 12 سجل 30.200دينار
الاونصة سجلت 1875.900 دينار
الجنيه الذهب سجل 422.200 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2642.10 دولار
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز