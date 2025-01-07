شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى الأردن.. عيار 14 بـ35.200دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 7-1-2025، حيث سجل عيار 14 مبلغ 35.200 دينار، وتشهد أسعار الذهب فى الأردن تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الاردنى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

سعر الذهب اليوم فى الأردن، كالتالى:

عيار 24 سجل 60.300 دينار

عيار 22 سجل 55.300دينار

عيار 21 سجل 52.800 دينار

عيار 18 سجل 45.200دينار

عيار 14 سجل 35.200دينار

عيار 12 سجل 30.200دينار

الاونصة سجلت 1875.900 دينار

الجنيه الذهب سجل 422.200 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2642.10 دولار



