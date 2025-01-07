شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 فى التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 21 بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، حالة من التذبذب بين 3745 إلي 3755 جنيها للجرام، وسط تغيرات في سعر الذهب العالمي خلال التعاملات الفورية.

سعر الذهب في مصر اليوم :

عيار 24 يسجل 4280 جنيها.

عيار 21 يسجل 3745 جنيها.

عيار 18 يسجل 3210 جنيهات.

الجنيه الذهب 29960 جنيها

ماذا ننتظر في سوق الذهب



بينما تتجه الأنظار في الأسواق الآن إلى عودة دونالد ترامب إلى منصبه وما قد يصدر عنه من عدد من القوانين والتشريعات الجديدة التي تغير مسار الأسواق.



ومن المتوقع أن يقدم تقرير الوظائف في الولايات المتحدة المقرر صدوره الجمعة القادمة، المزيد من الأدلة على توقعات أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي. كما أن بيانات التوظيف وفرص العمل الصادرة عن ADP، بالإضافة إلى محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تعمل أيضاً على جذب المستثمرين.