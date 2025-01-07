شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على قرض سيارة من بنك مصر؟.. تمويل يصل لـ 6 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب – أحمد يعقوب الثلاثاء، 07 يناير 2025 08:16 م

الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري. الموظفين بموجب إثبات الدخل. أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بأثبات الدخل. أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

الشروط العامة لمنح القرض: الشروط العامة لمنح القرض: الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ. الحد الأقصى للقرض 6 مليون جنيه نسبة التمويل تصل إلى 100%. مدة تمويل تصل إلى 120 شهر المستندات الأساسية المطلوبة: صورة بطاقة الرقم القومي سارية أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز-كهرباء – مياه – تليفون) عرض أسعار معتمد من المعرض

بالنسبة للموظفين: بالنسبة للموظفين: شهادة مفردات الراتب الشهرى تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل). بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية: صورة البطاقة الضريبية صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة للمهن الحرة صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجارى كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر

مميزات إضافية: مميزات إضافية: يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض يمكن ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة بدون تأمين وحظر بيع على السيارة بشروط محددة تمويل السيارات المستعملة بشروط محددة

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