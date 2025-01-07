شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى العراق.. عيار 14 بـ 65100 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالثلاثاء، 07 يناير 2025 08:00 م
ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-1-2025 فى العراق حيث سجل عيار 14مبلغ 65100 دينار وسط تباين فى الاسعار، حيث تشهد أسعار الذهب في العراق تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-1-2025
عيار 24 سجل 111600 دينار
عيار 22 سجل 102300 دينار
عيار 21 سجل 97600 دينار
عيار 18 سجل 83700 دينار
عيار 14 سجل 65100 دينار
عيار 12 سجل 55800 دينار
الاونصة سجل 3469900 دينار
الجنيه الذهب سجل 780900 دينار
الأونصة بالدولار سجل 2641.52دولار
شهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا حيث تم تداولها لعقود فبراير عند 2,632.41 دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها 0.16%، ووصلت الأسعار إلى ارتفاع سابق عند 2,634.61 دولارًا، يبدو أن الذهب قد يجد نقاط دعم عند 2,596.70 دولارًا ومقاومة عند 2,667.60 دولارًا.
في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.
أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة، بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.
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